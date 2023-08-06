إصابة عامل سقط من أعلى سقالة أثناء عمله في أكتوبر.. اختل توازنه

أصيب عامل بإصابات خطيرة إثر سقوطه من أعلى سقالة أثناء عمله بأكتوبر، وجرى نقل المصاب إلى مستشفى زايد التخصصي لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء أحمد الوتيدي نائب مدير المباحث إخطارا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية يفيد فيه تلقيه بلاغا من مستشفى زايد التخصصي بوصول عامل مصاب بنزيف بالمخ وكسور ونزيف داخلي بالبطن والحالة العامة سيئة، على الفور انتقل المقدم محمد داود رئيس مباحث أكتوبر ثالث والقوة المرافقة له إلى مكان الواقعة وبالانتقال والفحص تبين أن المصاب عامل 30 سنة يعمل بشركة مقاولات.

اختل توازنه وسقط على الأرض

وبسؤال شهود الواقعة أفادوا بأنه حال عمل المصاب بترميم وتشطيب عقار وأثناء وقوفه على السقالة اختل توازنه وسقط على الأرض، وتم نقل المصاب إلى مستشفى زايد التخصصي لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأحاله المقدم محمد داود رئيس المباحث إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.