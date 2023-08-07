المشدد 3 سنوات لمتهم بسرقته أحد الأشخاص بالإكراه في السلام

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، أحد الأشخاص لإدانته بسرقة آخر تحت تهديد السلاح في دائرة قسم شرطة السلام، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات ومصادرة السلاح المضبوط وإلزامه المصاريف الجنائية.

سرقة أحد الأشخاص بالإكراه

وجاء في أوراق القضية بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة مع المتهم قيامه في غضون العام الماضي 2022 بدائرة قسم شرطة السلام بمحافظة القاهرة، بسرقة أحد الأشخاص عن طريق الإكراه الواقع عليه بدائرة القسم وتمكن بتلك الوسيلة من الاستيلاء على متعلقاته الشخصية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضافت أوراق القضية، أن المتهم أحرز وحاز سلاح مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

بداية الواقعة كانت بتلقي قسم شرطة السلام، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، يفيد بقيام أحد الأشخاص بالإبلاغ بتعرضه للسرقة بالإكراه في دائرة القسم من قبل المتهم تحت تهديد السلاح.

وبالانتقال إلى مكان البلاغ وفحص كاميرات المراقبة تم تحديد هوية المتهم وجري القبض عليه، واعترف بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه، وتحرر المحضر اللازم وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات المختصة التي أصدرت حكمها المتقدم.