إحالة عاطلين إلى المحاكمة الجنائية بتهمة سرقة سلاح ناري وأموال بالخانكة

أمر المحامي العام لنيابات بنها الكلية بإحالة عاطلين للمحاكمة الجنائية لسرقتهما سلاح ناري، ومبلغ مالي من أحد الأشخاص بمنطقة الخانكة مع استمرار حبس المتهمين؛ لتحديد جلسة أمام أحد الدوائر.

سرقة سلاح ناري ومبلغ مالي

تفاصيل الواقعة بدأت عندما ورد لقسم شرطة الخانكة، بلاغ من «ياسر.ا.م» 46 سنة، صاحب مسبك باكتشافه سرقة سلاح ناري «طبنجة» ماركة زيج زور عيار 9 مم، والمرخصة له بغرض الدفاع، ومبلغ مالي من داخل مسكنه، ولم يتهم أحد بارتكاب الواقعة، ووفقًا للتحريات التي أجريت في هذا توصلت إلى أنّ وراء الواقعة لعاطلين تم ضبطهما، وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات أقرا بصحتها وارتكابهما الواقعة وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.

العقوبة القانونية

يقول المحامي علي هيكل الخبير القانوني لـ«الوطن»، إنّ المادة 318 من قانون العقوبات، تنص على أن عقوبة السرقة لا تتجاوز سنتين، خاصة السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وطبقا لقانون العقوبات أيضا، يُعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317.