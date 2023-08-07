هيئة الاستثمار: استقطاب شركات أجنبية جديدة للعمل في السوق المصري

قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، إنّه جرى وضع استراتيجيات لبعض الصناعات الكبيرة، مثل السيارات والأجهزة الكهربائية، لافتا إلى أنّه جرى وضع استراتيجية وفقا لرؤية مصر 2030، للتعامل مع الوضع الاقتصادي والمتغيرات العالمية التي نشهدها.

استقطاب شركات أجنبية جديدة

وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، خلال كلمته في مؤتمر صحفي بمقر الهيئة، اليوم الإثنين، أنّه يتم استقطاب شركات أجنبية جديدة لم يكن لها وجود في السوق المصري، حيث جرى التواصل مع شركات محلية وأجنبية في صناعة السيارات، وتطبيق الاستراتيجية ونتاجها، ما أسفر عن توقيع 3 مذكرات تفاهم مع شركات من منتجي السيارات في العالم.

صناعة الأجهزة المنزلية

وأوضح هيبة، أنّه من بين الصناعات التي نركز عليها صناعة الأجهزة المنزلية، ومصر لديها ميزة تنافسية في هذا المجال من خلال عدد من الشركات الكبيرة، بما تتضمنه من صناعات مغذية كبيرة جدا، إضافة إلى الخبرات والسوق الكبيرة، لافتا إلى أنّ سوق الأجهزة الكهربائية فرصة كبيرة جدا لأي منتج لبيع المنتج داخل السوق المحلي ثم ينظر إلى التصدير.