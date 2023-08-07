تعرف على طرق التصالح في محضر سرقة التيار الكهربي

تتزايد معدلات استهلاك الكهرباء خلال فصل الصيف بكافة الأماكن سواء كانت منازل أو أماكن عامة أو محلات تجارية أو غيرها، ويلجأ البعض من المستهلكين لاتباع طرق غير شرعية في الحصول على مصدر للتيار الكهربي، وذلك في إطار تخفيف ثمن الفاتورة الاستهلاكية المقرة مع نهاية كل شهر، الأمر الذي يوقعهم تحت طائلة القانون باعتبارها جريمة سرقة للتيار الكهربي والتي تصل عقوبتها للحبس.

عقوبة سرقة التيار الكهربي

وفي هذا الصدد، قال علي محمود الشطوري المحامي، إن القانون حدد عدة عقوبات لسرقة التيار الكهربي، مشيرًا إلى أنه وفقا لقانون الكهرباء يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي.

طرق التصالح في محضر سرقة التيار الكهربي

وأوضح المحامي في تصريحاته للوطن قائلا إن هناك عدة طرق يجب إتباعها حال وقوع الجريمة وهي:

– يمكن للمواطن تقديم تظلم بشركة الكهرباء أو بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك؛ إذا وجد مبالغة في قيمة الغرامة.

– في حال تجاهل محضر سرقة التيار الذي حرر، يحول المحضر للنيابة، وتصل العقوبة إلى الحبس في حالة عدم التصالح.

– إذا حول المحضر للنيابة يقدم طلبًا للتصالح، ودفع الغرامة كاملة، لتجنب توقيع عقوبة الحبس.

– غرامات سرقات التيار الكهربائي لا يمكن تقسيطها.

– في حالة تكرار السرقة وتحرير محضر آخر تغلظ العقوبة