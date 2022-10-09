«قانوني» يشرح عقوبة سرقة التيار الكهربي بعد ضبط قضايا بـ70 مليون جنيه

ازدادت حالات سرقة التيار الكهربائي، فوفقا لما ورد في بيان رسمي لوزارة الداخلية، فقد تم رصد قضايا سرقة التيار الكهربائي خلال الأسبوع الماضي، وتجاوز 86123 قضية بقيمة تقدر بحوالي 70 مليون جنيه، ويتساءل الكثيرون عن العقوبة المتوقعة للمتهمين بسرقة التيار الكهربائي.

العقوبة المتوقعة للمتهم بسرقة التيار الكهربائي

أوضح المحامي محمد ثابت، أن سرقة التيار الكهربائي، هي جريمة يعاقب عليها القانون، لذلك توقع عقوبات قد تصل للحبس، وغرامات مالية ضخمة، على المتهم بسرقة التيار الكهربي، وذلك وفقا لقانون الكهرباء.

وتابع «ثابت» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المحكوم عليه ملزم بدفع استهلاك التيار

وأضاف محمد ثابت، أنه في حالة تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، مشيرا إلى أنه فى جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه و تنقضي الدعوى الجنائية إذا تم التصالح قبل إحالة الدعوى الجنائية للمحاكمة.