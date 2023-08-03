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«الكهرباء» توضح مواعيد تخفيف الأحمال وقطع التيار بوسط القاهرة اليوم

كتب:

سلامة عامر
04:50 ص | الخميس 03 أغسطس 2023
شبكة الكهرباء

شبكة الكهرباء

أعلنت شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء جدول تخفيف الأحمال وانقطاع التيار بمنطقة وسط القاهرة بدءا من الساعة 12 إلى الساعة الواحدة ظهر اليوم الخميس الموافق 3 من شهر أغسطس الجاري 2023.

تحكم 26 يوليو

** الزمالك «شارع الكامل محمد - شارع حسن صبري»

** وسط البلد «شارع زكي بالتوفيقية - شارع شامبليون - شارع طلعت حرب»

** الأزبكية «مبنى محطة السكة الحديد - هيئة البريد - شارع الجلاء - ميدان قنطرة الدكة»

** المنيل « شارع الأخشيد - شارع عبد العزيز آل سعود».

فروع محافظة القاهرة الواقعة بنطاق شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء

- شبكات غرب القاهرة - شارع شنن بالسبتيه - .

- إيرادات غرب القاهرة - .

- شبكات السيدة زينب - 8 ش علي حسن بجوار مستشفى المنيرة.

- إيرادات السيدة زينب.

- شبكات المعادي - 3 ش وادي النيل المعادي .

- إيرادات المعادي -.

- شبكات كهرباء حلوان - شارع محمد السيد أمام بريد حلوان - .

- إيرادات حلوان - .

- شبكات 15 مايو - مجاورة 3 المشروع الأمريكي .

- إيرادات 15 مايو .

- شبكات القلعة - 1 ميدان صلاح الدينبجوار قسم الخليفة .

- إيرادات القلعة .

- شبكات المقطم - الهضبة العليا منطقة ع - بجوار ورش شركة النصر .

- إيرادات المقطم .

- شبكات البساتين - ش البساتين العمومي أمام شرطة البساتين .

- إيرادات البساتين .

 

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.