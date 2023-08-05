خريطة تخفيف أحمال الكهرباء وقطع التيار في أكتوبر وزايد اليوم.. 19 منطقة

تنفذ شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء خطة لتخفيف الأحمال وقطع التيار الكهربائي عن 19 منطقة في 6 أكتوبر والشيخ زايد بمحافظة الجيزة، وذلك لمدة ساعة، تبدأ من الساعة الثانية عشر ظهر اليوم حتى الساعة الواحدة ظهرا.

وحددت شبكات كهرباء أكتوبر وزايد تخفيف الأحمال وقطع التيار بالمواعيد المذكورة عن 11 منطقة في 6 أكتوبر، و8 مناطق بالشيخ زايد.

خطة ومواعيد تخفيف الأحمال في 6 أكتوبر

وحددت شبكات كهرباء أكتوبر وزايد تنفيذ خطة تخيف الأحمال وقطع التيار في 11 منطقة في 6 أكتوبر، هي (1185 عمارة - إسكان دهشور - نقابة التجاريين - بارك فيل - إيكو - كومباوند السكر - الإسكان والتعمير - المخابرات 220 فدان - الحي الثاني - الحي الثالث بشمال محور الكفراوي - الحي الثالث اكتوبر خلف سنترال الفيروز».

خريطة تخفيف الأحمال في الشيخ زايد

وحددت شبكات كهرباء أكتوبر وزايد تنفيذ خطة تخيف الأحمال وقطع التيار في 8 مناطق بالشيخ زايد، هي (الحي السابع زايد - جومانة - المحور المركزي بزايد - الإسكان الحدائقي - جنة زايد بجوار مول سعودي - جرينز المدرسة الأمريكية - سنتر سيتي سيفن - سنتر كورتجاتو».

أفرع شبكات 6 أكتوبر والشيخ زايد

وتستعرض «الوطن» عناوين فروع شبكات وإيرادات 6 أكتوبر والشيخ زايد بمحافظة الجيزة، والواقعة بنطاق شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء:

- شبكات 6 أكتوبر- طريق المصانع الحي 12 - 38322280.

- إيرادات 6 أكتوبر - 38330476.

- شبكات الشيخ زايد - الحى الأول مجاورة 4 عمارة 32 - 38521692.

- إيرادات الشيخ زايد - 38521571.