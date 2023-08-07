«البترول»: نحتاج إلى الذكاء الاصطناعي في الاستكشافات البترولية الجديدة

قال سمير رسلان، وكيل وزارة البترول، إنّ قطاع البترول حول العالم ينتظر إسهامات الذكاء الاصطناعي فيما سيقدمه للمجال لتوفير الكثير من الوقت الذي يتطلبه مراحل البحث والاستكشاف عن الآبار الجديدة وغير المستغلة، مشيرًا إلى أنّ ذلك سيساعد في المسح السيزمي، وتجميع البيانات وتحليلها وتقييمها، ومن ثم قرار التنقيب والتنمية.

الذكاء الاصطناعي يساهم في تقليل المخاطر والتكلفة

وأضاف «رسلان»، في بيان اليوم، أنّ استخدام علم الذكاء الاصطناعي في مجال التنقيب عن البترول سيساهم كذلك في تقليل المخاطر والتكلفة الرأسمالية التي يجرى صرفها في القطاع، مشيرًا إلى أنّ تقنيات الاستكشاف الجديدة حسّنت فهم الجيولوجيين لطبيعة التكوينات الجيولوجية المعقدة، ما زاد من كفاءة ونجاح الأعمال الاستكشافية، حتى أصبح حفر آبار التقييم يتم بدقة أعلى.

وأوضح أنّه رغم التحسينات الجارية فإنه يبقى النشاط الاستكشافي نشاطًا عالي الخطورة، خاصة في المناطق البحرية، حيث إنّ أي عملية استكشافية في قطاع البترول تهدف إلى إيجاد كميات جديدة من المواد الهيدروكربونية، سواء كانت زيتًا أو غازًا طبيعيًا، بتكلفة منخفضة وفي فترة زمنية قصيرة.

نجاح الأعمال الاستكشافية

أشار إلى أنّه لا توجد نماذج ثابتة أو معايير محددة يمكن من خلالها حصر أماكن تواجده من حيث العمق، ولا من حيث نوع الصخور، علاوة على ذلك هناك صعوبة في تقدير كمية المواد الهيدروكربونية هل هي على مستوى تجاري أو غير ذلك، مضيفا: «ينطوي البحث عن البترول على العديد من المخاطر، بما في ذلك خطر عدم العثور على البترول في مصادره الجيولوجية أو عدم العثور على كميات اقتصادية من الهيدروكربونات، وقد لا تنجح عمليات الحفر نتيجة لمجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك ظروف الحفر غير المتوقعة والضغط أو عدم التجانس في التكوينات الجيولوجية وغيرها من العوامل التي تجعل نسبة نجاح الأعمال الاستكشافية تتراوح بين 15% و40%، وبمعنى آخر، فإنه في حالة حفر 10 آبار استكشافية، فإن نسبة نجاح الآبار تتراوح بين 2- 4 آبار».