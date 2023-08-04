معلومات عن كلية هندسة البترول والتعدين بالسويس.. تضم 5 أقسام

يبحث عدد كبير من طلاب الثانوية العامة، عن الكليات المختلفة استعدادا للالتحاق بها، وذلك بعد ظهور تنسيق الجامعات، ومن بينها كلية هندسة البترول والتعدين بالسويس، والتي تعد حلم عدد كبير من الطلبة.

«بترول السويس» أقدم الكليات بالشرق الأوسط

وتمنح كلية هندسة البترول والتعدين بالسويس، والتي تعد من أقدم الكليات على مستوى الشرق الأوسط، درجة البكالوريوس بعد 5 سنوات دراسية، ويوجد بها أكثر من قسم.

5 أقسام في كلية هندسة البترول

وتضم كلية هندسة البترول والتعدين 5 أقسام هي هندسة البترول وهندسة تكرير البترول والبتروكيماويات وهندسة الفلزات والمواد وهندسة المناجم والهندسة الجيولوجية والجيوفيزيائية، بالإضافة إلى قسمين آخرين معاونين للأقسام الخمسة وهما قسم العلوم والرياضيات الهندسية وقسم العلوم الهندسية.

إنشاء برنامج دراسي بمصروفات

وفي عام 2006 تم إنشاء برنامج دراسي جديد بنظام الساعات المعتمدة بمصروفات، ويسمى هندسة استكشاف وإنتاج البترول، وفي عام 2012 تم إنشاء جامعة السويس وضُمت إليها الكلية بمسمى كليـة هندسة البتـرول والتعدين، وفي عام 2019/2018، تم إقرار واعتماد لائحة دراسية جديدة بنظام ساعات الاتصال، وتم تغيير مسمى قسم هندسة المناجم لقسم هندسة التعدين، بحسب موقع جامعة السويس.

وخلال العام الدراسي المقبل، سيتم إنشاء برنامجين بمصروفات بنظام الساعات المعتمدة، 164 ساعة لكل برنامج، ويعد برنامج هندسة البترول والغاز تحديث لبرنامج هندسة استكشاف وإنتاج البترول، وبرنامج هندسة الطاقة والبيئة، ذلك وفقا للصفحة الرسمية لكلية البترول والتعدين بجامعة السويس.

ويحدد مجلس جامعة السويس، بناء على اقتراح من مجلس كلية هندسة البترول والتعدين، الطلاب الذين سيتم قبولهم في العام الدراسي الجديد في الكلية، بشرط الحصول على الثانوية العامة شعبة رياضيات والشهادات المعادلة لها، وذلك من خلال القواعد المنظمة لتنسيق القبول بالجامعات المصرية، وكذلك الطلبة الوافدين.

وفقا لموقع كلية البترول والتعدين بالسويس، فإن مدة الدراسة للحصول على درجة البكالوريوس بكلية البترول والتعدين 5 سنوات، تبدأ بسنة إعدادية عامة لجميع الطلاب، ويكون التخصص بعد السنة الإعدادية طبقا لما هو وارد في جداول المقررات الدراسية، ويتم توزيع الطلاب المنقولين إلى الفرقة الأولى على تخصصات الكلية الخمسة طبقا للقواعد التي يضعها مجلس الكلية سنويا لتنظيم هذه العملية.

الدرجات العلمية في كلية البترول والتعدين بالسويس

وتمنح كلية البترول والتعدين درجة بكالوريوس الهندسة لخريجي البرامج الدراسية العامة بنظام ساعات الاتصال في أحد التخصصات التالية:

- هندسة البترول.

- هندسة تكرير البترول والبتروكيماويات.

- هندسة الفلزات والمواد.

- هندسة التعدين.

- الهندسة الجيولوجية والجيوفيزيائية.

كما تمنح جامعة السويس، بناء على اقتراح مجلس كلية هندسة البترول والتعدين، درجة بكالوريوس الهندسة لخريجي البرامج المتخصصة بنظام الساعات المعتمدة في الكلية في أحد التخصصات التالية:

- هندسة البترول والغاز.

- هندسة الطاقة والبيئة.