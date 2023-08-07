مصروفات طب أسنان المنصورة والأوراق والشروط المطلوبة للتقديم.. تضم 8 أقسام

يتطلع طلاب الثانوية العامة 2023، إلى معرفة مصروفات طب أسنان المنصورة والأوراق والشروط المطلوبة للتقديم الخاص بالكلية هذا العام، بعد فتح باب التقديم لمرحلة التنسيق الأولى بحد أدنى لشعبة علمي علوم 88.2%.

وحددت جامعة المنصورة في بيان لها، مصروفات طب أسنان المنصورة للعام الماضي، التي جاءت بـ850 جنيهًا، شاملة المعامل والرسوم كافة، بينما تتراوح مصاريف هذا العام بين 800 و1500 جنيه.

الأوراق المطلوبة للتقديم لطب أسنان المنصورة

وحددت جامعة المنصورة في بيان لها، عدة أوراق يجب على طلاب الثانوية العامة إحضارها عند التقديم لكلية طب أسنان المنصورة، وهي:

أصل شهادة الثانوية العامة وصورة لها أصل شهادة ميلاد وصورة لها أصل بطاقة الترشيح الخاصة بمكتب التنسيق صورة استمارة 6 جند للطلاب الذكور واستمارة 7 جند عدد 6 صور شخصية صورة بطاقة الرقم القومي للطالب صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر

أقسام كلية طب أسنان المنصورة

وأوضحت الجامعة، أنه يوجد العديد من الأقسام التي يدرسها الطالب خلال مرحلة البكالوريوس، في طب أسنان المنصورة وهي:

- قسم المواد الحيوية.

- قسم الاستعاضة السنية المثبتة.

- قسم الاستعاضة الصناعية.

- قسم بيولوجيا الفم.

- قسم العلاج التحفظي.

- قسم علاج الجذور.

- قسم باثولوجيا الفم.

- قسم تقويم الأسنان.

تنسيق طب أسنان المنصورة

وجاء تنسيق العام الماضي لكلية طب أسنان المنصورة 382 درجة، وتقاربت نسبة نجاح العام الماضي مع نسبة نجاح هذا العام، لذا من المتوقع أن يكون تنسيق هذا العام مشابه للعام الماضي 382 درجة.

شروط التقديم لطب أسنان المنصورة

وحددت جامعة المنصورة شروط القبول في كلية طب أسنان المنصورة، وهي أن يكون الطالب حاصلا على نفس المجموع الخاص بالكلية والمحدد من مكتب التنسيق للجامعات المصرية لهذا العام.