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بدء تسكين طلاب أسنان المنصورة بالمدن الجامعية أول سبتمبر

كتب:

صالح رمضان
05:11 م | السبت 29 أغسطس 2020
المدينة الجامعية بالمنصورة

المدينة الجامعية بالمنصورة

أعلن الدكتور محمد عطيه البيومي، نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب، أن يوم 31 أغسطس الجاري هو آخر موعد لتلقي طلبات الطلاب الراغبين في السكن بالمدن الجامعية، خلال فترة التدريب العملي بكلية طب الاسنان.

وأوضح نائب رئيس الجامعة، في بيان اليوم، أن التقديم لشئون الطلاب بالمدن الجامعية يوم الثلاثاء أول سبتمبر 2020، ويتم تقديم الطلب بصرف النظر عن قيام الطالب بالإخلاء من المدينة الجامعية أم لا.

ويدفع الطالب المصروفات نقدية عند التسكين، اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 1 سبتمبر 2020، ويسدد كل طالب نفس الرسوم الشهرية طبقاً لفئة التسكين التي كان عليها.

وأكد أن التغذية عبارة عن وجبات جافة طوال فترة الإقامة، تبدأ من وجبة العشاء يوم التسكين.

وأوضح أنه يشترط ان يكون المتقدمون من الطلاب الذين كانوا مقيمين بالفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2019 / 2020.

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