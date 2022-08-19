مصاريف كلية طب أسنان جامعة المنصورة 2022.. 850 جنيهًًا في العام

تستعد كلية الأسنان جامعة المنصورة في استقبال طلابها الجدد بعد أن أعلنت وزارة التعليم العالي عن تنسيق المرحلة الأولي 2022 وجاءت الكلية بمجموع 382 درجة فيما أكثر لتكون من أعلى 12 كلية على مستوى الجامعات المصرية في التنسيق، وخلال هذا التقرير نكشف مصاريف كلية طب أسنان جامعة المنصورة 2022‏، ومتى يحصل على كارنيه الكلية، وكذلك كيف يتقدم بأوراقه بعد حصوله على خطاب الترشيح من مكتب التنسيق؟

مصاريف كلية طب أسنان جامعة المنصورة 2022

وأكد مصدر مسئول في قطاع شئون التعليم والطلاب بجامعة المنصورة لـ«الوطن» أن مصاريف كلية طب أسنان جامعة المنصورة 2022‏، ‏تبلغ 850 جنيها، شاملة كافة المعامل والرسوم، ويمكن للطالب سداد المصروفات الدراسية عقب الانتهاء من تقديم ملفه لإدارة شئون الطلاب وكذلك توقيع الكشف الطبي، ويحصل بعدها على كارنيه الكلية.

تميز كلية طب الأسنان جامعة المنصورة

وأوضح المصدر، أن لكلية طب الأسنان جامعة المنصورة قفزات متتالية ونجاح مستمر جعلها من الكليات الأكثر تميزا على مستوى ‏الجمهورية، وهي الأعلى في تنسيق الجامعات الحكومية لعام 2022 بين كليات طب الأسنان بعد جامعة جنوب الوادي، وتقدمت الكثير من كليات طب الأسنان مثل «بنها، حلوان، ‏سوهاج، بني سويف، الزقازيق، والفيوم، السويس، أسيوط المنيا، أسوان‎».

وذكر أن كلية طب أسنان جامعة المنصورة سعت دائما للتطوير العلمي فأنشأت حديثا برنامج ‏‏«المنصورة - مانشستر لطب الأسنان»، بنظام الساعات المعتمدة، وهو من البرامج المميزة في مصر.