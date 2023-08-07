«الأرصاد» تحذّر من زيادة الفيضانات والحرائق عالميا: تطرف المناخ خالف التوقعات

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ شهري يوليو وأغسطس يشهدان ذروة فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة، حيث شهدت البلاد في يوليو الماضي موجة غير اعتيادية في ارتفاع درجات الحرارة، موضحة أنّ استمرار الموجة غير الاعتيادية لفترات طويلة أكثر من أسبوعين أمر غير طبيعي، حيث تراوحت درجات الحرارة بين 38 إلى 40 درجة مئوية بشكل مستمر.

استمرار الموجات الحارة خلال شهر أغسطس

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال استضافتها مع الإعلامية رشا مجدي مقدمة برنامج «صباح البلد»، المُذاع على قناة «صدى البلد»، اليوم، أنّ هيئة الأرصاد توقعت استمرار الموجات الحارة خلال شهر أغسطس الجاري، لكن ليس بنفس الاستمرارية التي شهدها يوليو الماضي، مؤكدة أنّ يوليو كان الأسخن على الإطلاق في كل دول العالم، خاصة نصف الكرة الأرضية الشمالي، حيث كان لديهم موجات ارتفاع في درجات الحرارة غير مسبوقة، أعلى من الطبيعية بـ20 درجة مئوية.

وأوضحت غانم، أنّ المغرب العربي وتونس والجزائر سجل درجات حرارة بقيمة 50 درجة مئوية في الظل، وبعض الولايات في أمريكا كانت تسجل 50 و55 درجة، متابعة أنّه رغم ارتفاع درجات الحرارة في مصر خلال يوليو، إلا أنّها سجلت درجات حرارة أقل من بعض الدول الأوروبية.

وأشارت إلى أنّ متوسط درجات الحرارة العالمية خلال الأسبوع الأول من يوليو، كان 17 درجة مئوية بأعلى من الطبيعي بنحو درجتين، مضيفة أنّ مؤتمرات المناخ السابقة شهدت دعوات للحفاظ على درجة الحرارة عند الدرجة ونصف من خلال تقليل الاحتراق والانبعاثات.

زيادة في معدل الفيضانات والحرائق

وكشفت عن أنّ شهر يوليو شهد زيادة عن الدرجة ونصف، سجلت زيادة درجتين عن المعدل الطبيعي للكرة الأرضية 15 درجة مئوية، ما ينذر بمزيد من التغيرات والتطرف المناخي وزيادة في معدل الفيضانات والحرائق، متابعة أنّه كان يُتوقع أن يسجل متوسط درجات الحرارة العالمية 17 درجة مئوية عام 2050، لكن ما حدث خلال يوليو الماضي خالف كل التوقعات، حيث توجد سرعة في تسجيل درجات حرارة مرتفعة بشكل كبير.

وشرحت غانم أنّ ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، جاء بسبب تأثر البلاد بمنخفض الهند الموسمي القادم من الهند مرورا بالجزيرة العربية ثم البحر المتوسط، ما يساهم في زيادة بخار الماء المتصاعد عن البحر قبل وصوله إلى مصر، ما يزيد ارتفاع نسب الرطوبة في الجو.