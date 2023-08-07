الانتهاء من تنفيذ 553 مشروعا ضمن «حياة كريمة» بمركز الحسينية في الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أنّ المبادرة الرئاسية حياه كريمة لتطوير الريف المصري، تهدف إلى تحسين جوده حياة المواطنين في جميع القطاعات الخدمية والتنموية، والارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لهم، وتمكينهم من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتحسين ظروفهم المعيشية.

العمل على تنفيذ 913 مشروع حياة كريمة

وأشار محافظ الشرقية في بيان اليوم، إلى أنه جارِ تنفيذ 913 مشروعا ضمن «حياة كريمة» بعدد 41 قرية و740 تابعا بمركز الحسينية، وذلك لرفع كفاءة البنية التحتية من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء وطرق وكباري وغاز طبيعي، وإقامة منشآت تعليمية وشبابية وخدمية، وتوفير سكن كريم للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

معدلات أداء ونسب تنفيذ المشروعات الجارية

أوضح المحافظ أن معدلات أداء ونسب تنفيذ المشروعات الجارية كالآتي:

الانتهاء من تنفيذ 86 مشروعا بقطاع الصرف الصحي من إجمالي 183 مشروعا بنسبة تنفيذ بلغت 90%

الانتهاء من تنفيذ 95 مشروعا بقطاع مياه الشرب من إجمالي 102 مشروع بنسبة تنفيذ بلغت 99%

الانتهاء من تنفيذ تأهيل وتبطين 25 ترعة بقطاع الري والكباري من إجمالي 36 مشروعا و15 كوبري بنسبة تنفيذ بلغت 85%

الانتهاء من تنفيذ 106 مشروعات بقطاع الأبنية التعليمية من إجمالي 107 مشروعات بنسبة تنفيذ بلغت 99%

الانتهاء من تنفيذ 37 مشروعا بقطاع الأبنية التعليمية بنسبة تنفيذ بلغت 100%

الانتهاء من تنفيذ 40 مشروعا بقطاع الصحة من إجمالي 61 مشروعا بنسبة تنفيذ بلغت 97%

الانتهاء من تنفيذ 7 مشروعات بقطاع الإسعاف بنسبة تنفيذ بلغت 100%

الانتهاء من تنفيذ 10 مجمعات حكومية بنسبة تنفيذ بلغت 100%

الانتهاء من تنفيذ 10 مجمعات زراعية بنسبة تنفيذ بلغت 100%

الانتهاء من تنفيذ 6 مجمعات سكنية من إجمالي 7 مشروعات بنسبة تنفيذ بلغت 98%

الانتهاء من تنفيذ 9 وحدات اجتماعية من إجمالي 10 مشروعات بنسبة تنفيذ بلغت 99%

الانتهاء من تنفيذ 6 مشروعات بقطاع الطرق الداخلية والمحلية من إجمالي 55 مشروعا بنسبة تنفيذ بلغت 64%

الانتهاء من تنفيذ 5 مشروعات بقطاع الغاز الطبيعي من إجمالي 41 مشروعا بنسبة تنفيذ بلغت 69%

الانتهاء من تنفيذ 13 مشروعا بقطاع البريد من إجمالي 19 مشروعا بنسبة تنفيذ بلغت 75%

الانتهاء من تنفيذ 12 مشروعا بقطاع الاتصالات من إجمالي 41 مشروعا بنسبة تنفيذ بلغت 79%

الانتهاء من تنفيذ 63 برج محمول من إجمالي 79 مشروعا بنسبة تنفيذ بلغت 84%

الانتهاء من تنفيذ وحدتي اطفاء من إجمالي 4 وحدات بنسبة تنفيذ بلغت 88%

الانتهاء من تنفيذ مشروع انشاء موقف سيارات بنسبة 100%

الانتهاء من تنفيذ مشروع إنشاء 4 نقاط شرطة بنسبة 100%

جاري تنفيذ 82 مشروعا في قطاع الكهرباء والإنارة بنسبة تنفيذ بلغت 58%

جاري إنشاء محطة سكة حديد بنسبة تنفيذ بلغت 25%

جاري تنفيذ مشروع إنشاء سوق حضاري بنسبة بلغت 64%

وأضاف محافظ الشرقية، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 553 مشروعا، وجارِ تنفيذ 312 مشروعا آخرين، وسيتم البدء في تنفيذ 48 مشروعا على التوالي من إجمالي 913 مشروعا وبنسبة تنفيذ إجمالية 82%.