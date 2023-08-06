رفعت رشاد: حياة كريمة أنشأت فصولا لاستيعاب آلاف الطلاب بالريف

قال الكاتب الصحفي رفعت رشاد، إن مبادرة حياة كريمة قدمت مشروعات في مجال مياه الشرب والصرف الصحي، وترميم ورفع كفاءة المنازل الفقيرة، وإنشاء فصول لتعويض النقص في فصول التعليم، استوعبت آلاف الطلاب في المناطق الريفية النائية.

تحسين الوحدات الصحية

أضاف الكاتب الصحفي رفعت رشاد، خلال لقاء ببرنامج «حديث الأخبار»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن مبادرة حياة كريمة، حسنت الوحدات الصحية الطبية التي تعالج المواطنين، بجانب القوافل التي نظمتها المبادرة، ومن خلال مبادرات رئيس الجمهورية.

وأشار إلى أن كل الأمور الخاصة بالمرافق والخدمات، قدمتها مبادرة حياة كريمة، حيث قدمت المراكز الخدمية للمصالح الحكومية، مثل الشهر العقاري والأحوال المدنية وغيرها.

الهدف الرئيسي لحياة كريمة

ولفت إلى أن الهدف الرئيسي الكبير للدولة من هذه البرامج، الوصول للمناطق الريفية إلى حياة محسنة تتواكب وتتوازى مع الحياة، التي يعيش بها الحضر.