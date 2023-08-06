«القليوبية»: المحافظة بدأت تجني ثمار مشروعات مبادرة حياة كريمة

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة تفقدية في المجمعات الخدمية بمدينة شبين القناطر، والمقامة ضمن مبادرة حياة كريمة، لمتابعة مدى الالتزام بمواعيد إنجاز الأعمال تمهيدا لتسليمها وإدخالها الخدمة في أقرب وقت ممكن، ورافق المحافظ خلال الجولة خالد العرفي رئيس مدينة شبين القناطر.

أكبر مشروع قومي اجتماعي بقرى شبين القناطر

بدأ المحافظ الجولة، وفق بيان صادر من المحافظة، بتفقد المجمعات الخدمية في 4 قرى بمركز شبين القناطر (طحانوب وكفر شبين والأحراز وطحوريا)، وأكد خلال الجولة أن المحافظة بدأت تجني ثمار مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي تعد أكبر مشروع قومي اجتماعي يهدف إلى إحداث تغيير جوهري في مستوى الحياة المعيشية للمواطنين بالريف المصري، والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم في ضوء أهداف ومحاور الجمهورية الجديدة لبناء الإنسان المصري.

تطبيق منظومة الشباك الواحد والتحول الرقمي في قرى شبين القناطر

وتفقد «الهجان» المجمعات الخدمية، والتي تضم مكاتب التموين، والشئون الاجتماعية، والسجل المدني، والبريد، والشهر العقاري، ولفت خلال الجولة إلى أنه سيتم تشغيل تلك الخدمات طبقًا لمعايير الجودة لتطبيق منظومة الشباك الواحد والتحول الرقمي، مؤكدا أن جميع التجهيزات ستتم على أحدث مستوى ووفق تطبيق النموذج الموحد الذي يتم استخدامه ليتلائم مع دورة العمل الجديدة، لتقديم أفضل الخدمات للمواطن بطريقة بسيطة وميسرة تتضمن كافة عناصر الجودة والأمان.

9 مجمعات خدمية في قرى شبين القناطر

أضاف محافظ القليوبية أنه يوجد عدد 9 مجمعات خدمية تم تنفيذها بالمرحلة الأولى بنطاق مركز شبين القناطر، وهي (طحوريا والجعافرة ونوى وكفر شبين والأحراز والقشيش والمريج وطحانوب ومنشأة الكرام)، مضيفا أنه تم الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعي للمجمعات الخدمية التسعة، وجار تركيب العدادات، كما تم الانتهاء من توصيل مرفق المياه، وجار تركيب العدادات، وتم الانتهاء من توصيل الكهرباء لعدد 7 من المجمعات الخدمية، وجار تركيب العدادات لها، وجار توصيل الكهرباء لعدد 2 مجمع خدمي.

وأكد محافظ القليوبية أن تلك المجمعات الخدمية نموذج موحد على مساحة 700 متر مربع، ويتكون المبنى في كل قرية من ثلاثة طوابق بتكلفة مالية تصل إلى 9 ملايين جنيه لكل منها، ويضم وحدة محلية، ومجلس محلي، ومكتب بريد، وشهر عقاري، وسجل مدني، وحدة تضامن اجتماعي ومركز تكنولوجي، ومكتب تموين.