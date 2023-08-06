كاتب صحفي: «حياة كريمة» أنهت مسلسل هجرة سكان الريف إلى المدن

قال الكاتب الصحفي رفعت رشاد، إن المواطنين في الريف طموحون رغم الفقر، ولديهم رغبات في تحسين حياتهم في التعليم والثقافة، إذ إنهم أناس متعلمون ويرغبون في وجود الكتب والبرامج الثقافية المختلفة من خلال قصور الثقافة وغيرها.

سكان الريف يمثلون 60% من التعداد السكاني

وأضاف الكاتب الصحفي رفعت رشاد، خلال لقاء ببرنامج «حديث الأخبار»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنه إذا جرى إهمال هذا الجزء من السكان، وهذه الشريحة الكبيرة والمهمة، سيتم فقد الكثير من عناصر التنمية المستدامة، خاصة أنهم يمثلون 60% من تعداد السكان.

وأشار إلى أن مصر عانت منذ سنوات وعقود طويلة من العشوائيات والزحام في القاهرة، ويرجع سبب ذلك لهجرة سكان الريف، لافتقار الخدمات والمرافق وفرص العمل بالقرى.

توفير فرص عمل

ولفت إلى أن مبادرة حياة كريمة، من خلال كل هذه الأنشطة، توفر فرص عمل، وتتعاون مع المجتمع المدني الذي يقدم خبرته، ويقدم العمل التطوعي الذي يقلل من تكاليف برامج حياة كريمة، ومن ثم الكل يتضافر جهوده ويساعد على تحقيق خطوة في طريق التنمية المستدامة.