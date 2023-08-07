أبرزها المخالط لمصاب بمرض معدٍ.. حالات حصول الموظف على أجازة بأجر كامل

يضطر البعض من الموظفين بالجهات الحكومية للتقدم بطلب إجازة من جهة عملهم بسبب ظروف حياتية تمنعهم من استكمال رحلتهم العملية التي اعتادوا عليها، وتساءل البعض من الموظفين عن الحالات التي يحق فيها للموظف الحصول على إجازة بأجر كامل، وذلك باعتباره مصدر دخل الأسرة التي لا تغنى عنه في حياتها المعيشية.

الحالات التي يحصل فيها الموظف على إجازة بأجر كامل

وتسرد «الوطن»، خلال السطور الآتية، الحالات التي يحصل فيها الموظف على إجازة بأجر كامل، وفقا لما حدده قانون الخدمة المدنية حيث نصت المادة (51) من قانون الخدمة المدنية على أنه تكون حالات الترخيص بإجازة خاصة بأجر كامل على الوجه الآتي:

1. يستحق الموظف إجازة لمدة 30 يوماً ولمرة واحدة طوال مدة عمله بالخدمة المدنية لأداء فريضة الحج.

2. يحق للموظفة الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، على أن تبدأ هذه الإجازة من اليوم التالى للوضع، ويجوز أن تبدأ هذه الإجازة قبل شهر من التاريخ المتوقع للوضع بناء على طلب مقدم من الموظفة وتقرير من المجلس الطبى المختص.

الموظف المخالط لمريض بمرض مُعد

3. يستحق الموظف المخالط لمريض بمرض مُعدٍ إجازة للمدة التي يحددهـا المجلس الطبي المختص.

4. يستحق الموظف الذي يُصاب إصابة عمل إجازة للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.

5. يستحق الموظف المقيد بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس إجازة عن أيام الامتحان الفعلية.