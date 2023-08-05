مقابل مادي نظير الإجازة الاعتيادية.. تعرف على مميزات قانون الخدمة المدنية

يعد قانون الخدمة المدنية الإطار الذي ينظم التعامل بين الموظف وجهة عمله، ومع إصداره في العام 2016، حمل العديد من الامتيازات لموظفي الدولة أغفلها القانون القديم، لاسيما وأن مجلس النواب، سوف يناقش تعديلات مرتقبة على قانون العمل، خلال الفصل التشريعي المقبل.

مميزات قانون الخدمة المدنية

وتسرد «الوطن» خلال السطور التالية، أبرز مميزات قانون الخدمة المدنية، على النحو التالي:

• الحصول على مقابل الإجازة الاعتيادية بعد مضي 3 سنوات، إذ ينص القانون على أن الموظف إذا تقدم للحصول على إجازة ورفضت السلطة المختصة الإجازة يصرف الموظف عنها المقابل النقدي بعد مرور 3 سنوات، وذلك بعد أن كان القانون القديم يحددها بانقضاء مدة العمل عن طريق الخروج على المعاش أو الوفاة.

• مد إجازة الوضع بالنسبة للسيدات إلى 4 أشهر بدلًا من 3 أشهر، وزيادة عدد أيام الإجازة لذوي الاحتياجات الخاصة إلى 45 يومًا يمكن الحصول عليها من أول يوم عمل بصرف النظر عن مدة الخدمة.

• زيادة علاوات الترقية التي كانت تتراوح بين 150 قرشًا و6.25 جنيه في القانون القديم، إذ أقر القانون الجديد أن تكون 5% علاوة ترقية من الأجر الوظيفي، والأجر الوظيفي يمثل 75% من إجمالي الأجر، وبالتالي سيكون المبلغ كبيرًا بما يشجع الكفاءات.

المعاش المبكر

• فتح باب المعاش المبكر اختياريًا، لضخ دماء جديدة في الجهاز الإداري للدولة، إذ يفتح القانون الباب أمام المعاشات المبكر بعدد من المميزات، على رأسها أن الأشخاص فوق 50 عامًا ستجري إضافة 5 سنوات إضافية لسنوات خدمتهم، بينما الأشخاص فوق الـ55 عامًا سيجري إنهاء الخدمة عند سن المعاش الرسمي مما سيمكنهم من أخذ كل حقوقهم.

• يتيح القانون الترقي من خلال الكفاءة في العمل، إذ كان الترقي في القانون القديم بالأقدمية فقط، إلا أن قانون الخدمة المدنية ينص على سلم وظيفي بعشر درجات تكون فيه الترقية كل ثلاث سنوات، ويمكن ترقية موظف أكثر كفاءة فى خلال عام واحد من خلال إنجاز واضح في العمل.

• لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يعمل موظف تحت الإشراف المباشر لأحد أقاربه من الدرجة الأولى في نفس الوحدة.

• يمنح الموظف الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة علاوة تميز علمي.