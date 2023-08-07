شكري: الشعب السوداني يأمل أن تكون مبادرة دول الجوار طوق النجاة لإنقاذ البلاد

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن الشعب السوداني كله أمل بأن تكون مبادرة دول الجوار طوق نجاة لإنقاذ البلاد، مؤكدا في كلمته خلال اجتماع الآلية الوزارية، اليوم الاثنين، أن «الاستجابة السريعة من قادة دول الجوار لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالحضور، والمشاركة الفعالة في قمة القاهرة، أكبر دليل على وحدة الهدف وصدق النوايا، والإرادة السياسية الجادة لمساعدة السودان على الخروج من كبوته، ووضع حد للحرب المدمرة التي لا يوجد فيها غالب أو مغلوب، لكن الكل خاسر فيها».

وأضاف أن هناك أيضا ترقب من دول عديدة إقليمية ودولية لنتائج اجتماع اليوم، لكونه يأتي في توقيت بالغ الحساسية، مع تعثر جهود وقف إطلاق النار، لافتا إلى أن حجم المعاناة الإنسانية للشعب السوداني يزداد يوما بعد يوم، وسط شح غير مسبوق في المواد الغذائية والخدمات والمواد الطبية الضرورية ومختلف متطلبات الحياة.