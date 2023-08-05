في ذكرى وفاته.. رئيس حزب الجيل: إبراهيم شكري قصة كفاح خالدة

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إنه في مثل هذا اليوم منذ 15 عامًا، رحل المهندس إبراهيم شكري رئيس حزب العمل الاشتراكي عن عمر ناهز 92 عامًا، قضاها كلها من أجل الفقراء والمهمشين، وكان لديه هذا الانتماء منذ الصغر، ففي الـ8 من عمره، أصيب بالرصاص أثناء هتافه ضد الاحتلال الإنجليزي.

الشهابي: إبراهيم شكري قصة كفاح خالدة

وأكد رئيس حزب الجيل، في بيان، اليوم السبت، أن إبراهيم شكري قصة كفاح خالدة من أجل مصر والعروبة، قائلًا: «كتبت عنه وعن قصته في كتابي (إلى الشباب) إصدار عام 1982 ليكون نموذجا لكل من يتطلع إلى العمل المخلص الجاد».

وتابع: «المجاهد إبراهيم شكري رحل عن دنيانا بعد أن أدى دوره كاملا فى الحياة العامة المصرية، حزبيا مرموقا وسياسيًا بارعًا وبرلمانيًا زعيمًا للمعارضة، كمناضل مصري قومي منحاز للطبقات الفقيرة».

القضية الفلسطينية في حياة إبراهيم شكري

وأشار رئيس حزب الجيل، إلى أن إبراهيم شكري كان مهتما جدا بالقضية الفلسطينية وكان يدافع عن حقهم في كل أنحاء العالم العربي، وسعيه في تلك القضية من أبرز ما جاء في تاريخه النضالي، مضيفا: «تمكن إبراهيم شكري من أن يكسب قلوب المصريين، فمازالت ذكراه خالدة في وجدناهم إلى يومنا هذا، والجميع يتذكره ويدعو له، والنضال والمكافحة من أجل الوطن هو خير ما يفني عليه المرء عمره».