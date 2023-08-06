وزير خارجية تشاد يستقبل شكري لدى وصوله إلى نيدجامينا

وصل وزير الخارجية، سامح شكري، إلى العاصمة التشادية نيدجامينا، مساء اليوم الأحد، للمشاركة في الاجتماع الأول للآلية الوزارية المنبثقة عن قمة دول جوار السودان، حيث كان في استقباله وزير خارجية تشاد، محمد صالح النظيف.

بيان لمتحدث الخارجية عبر «إكس»

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، «تويتر» سابقاً، بأنه من المقرر أن يشارك الوزير سامح شكري، خلال زيارته إلى تشاد، في الاجتماع الأول للآلية الوزارية المنبثقة عن قمة دول جوار السودان، التي عقدت يوم 13 يوليو الماضي بالقاهرة.

مؤتمر لدول جوار السودان

ويبحث وزراء خارجية دول جوار السودان، في اجتماعهم، مختلف جوانب الأزمة السودانية، بكافة أبعادها الأمنية والسياسية والإنسانية، وتأثيراتها على الشعب السوداني، وتداعياتها الإقليمية والدولية، بهدف وضع مقترحات عملية تمكن رؤساء الدول والحكومات المجاورة للسودان من التحرك الفعال، للتوصل إلى حلول تضع نهاية للأزمة الحالية، وتحافظ علي وحدة السودان وسلامته الإقليمية ومقدرات شعبه الشقيق.