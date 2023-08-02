وزير الخارجية الأمريكي لـ«شكري»: حريصون على التعاون مع مصر لإنهاء الأزمة السودانية

صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية تلقى اتصالاً هاتفيا اليوم 2 أغسطس الجاري من وزير خارجية الولايات المتحدة «أنتوني بلينكن» للتشاور بشأن العلاقات الثنائية وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

تبادل وجهات النظر

وأشار المتحدث باسم الخارجية، بحسب صفحة الوزارة على «فيسبوك» إلى أن الوزير الأمريكي حرص على التأكيد على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والحرص على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما في ذلك الاقتصادية والتنموية والعسكرية والأمنية، كما حرص وزير الخارجية الأمريكي على تبادل وجهات النظر والتشاور بشأن مواقف البلدين تجاه عدد من القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها السودان وليبيا والقضية الفلسطينية، إذ حرص الوزير شكري على استعراض رؤية مصر ومواقفها تجاه تلك القضايا.

دور مصر في محاولة حل الأزمة السودانية

وثمن الوزير «بلينكن» الدور المهم الذي تضطلع به مصر في إطار آلية دول جوار السودان، مبرزا حرص الولايات المتحدة على التنسيق مع مصر من أجل إنهاء الأزمة في السودان، بالإضافة إلى تنسيق المواقف والتعاون بشأن إيجاد حلول ناجحة ومستدامة لمختلف الأزمات والتحديات التي تواجه المنطقة.

العلاقات المشتركة بين البلدين

وكشف السفير أبو زيد في نهاية تصريحاته، أن الاتصال بين وزيري خارجية مصر والولايات المتحدة عكس محورية وخصوصية العلاقات الثنائية بين البلدين، والتطلع لتعزيز الشراكة بينهما لما تسهم فيه من تحقيق مصالحهما المشتركة، وترسيخ ودعم الاستقرار الإقليمي.