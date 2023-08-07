محافظ كفر الشيخ يوجه بتكثيف حملات النظافة وإزالة الإشغالات بالشوارع

شهدت عدد من مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، حملات نظافة، وتبطين وتأهيل الترع، وإزالة الإشغالات، ورصف طرق، وأعمال تطهير للصرف الصحي، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تابع اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، أعمال تأهيل وتكاسي متابعة استكمال العمل في تأهيل وتبطين ترعه نحر كشك بقرية البياض التابعة للوحدة المحلية لقرية أبومندور.

كما تابع سليم محمد أبو شريف، رئيس مدينة برج البرلس، أعمال الحملة المكبرة لرفع وإزالة كافة الأشغالات والاعلانات الغير مرخصة أعلى الأعمدة الكهربائية بشوارع المدينة، ومصادرة جميع الإعلانات والإشغالات المخالفة، وتطبيق القانون على المخالفين.

حملات إزالة للمخالفات بالشوارع

وتابع اللواء عمرو الفداوى، رئيس مركز ومدينة بلطيم، أعمال جمع القمامة، فى أحياء وشوارع وميادين المدينة، بما يساهم في تحسين مستوى النظافة وتحقيق رضا المواطنين، فضلاً عن رفع المخلفات، بمنطقة المساكن الشرقية، والغربية، والدائري البحري، ومنطقة الهضبة، ومنطقة المقابر ومحيط المدارس، ومنطقة مستشفى بلطيم النموذجي، ودور العبادة، والمصالح الحكومية، والخدمية، وكورنيش مدينة بلطيم، وري الأشجار وقص وتقليم الاشجار وتهذيبها ومسح الطرق بالمساكن الشرقية وغيرها من المناطق.

إنهاء مشكلات وخدمات حيوية في كفر الشيخ

تابع المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، حل أسباب مشاكل الصرف الصحي بالمستشفى العام، والعمل على وضع حلول جذرية لها، والتعامل الفوري مع طفح غرف الصرف بالشارع، وداخل المستشفى، موجهاً بعمل كسح شامل وتطهير لجميع غرف الصرف، ورفع مياه الصرف الزائدة، من جميع الغرف وتطهيرها، حتى لا تتكرر المشكلة.

جاء ذلك بحضور المهندس صلاح مكرم، مدير عام مياه الشرب بكفر الشيخ، والدكتور وائل أبو المجد، مدير مستشفى كفر الشيخ العام، والمهندس سمير ظريف، مدير الإدارة الهندسية بالوحد المحلية بكفر الشيخ.

تابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، أعمال الرصف وانشاء المحاور المرورية الجديدة وتطوير الميادين وتشغيل طبقة السن مع الفرد، وتزويد طبقة السن بالقطاعات المنخفضة مع ضبط المناسيب ورش المياه والدمك ضمن الخطة الاستثمارية للوحدة المحلية بالحامول في كفر الشيخ، مع الالتزام بضبط المناسيب لغرف الصرف الصحي.