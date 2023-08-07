اعتماد المرحلة الثانية لتنسيق قبول التعليم الفني في البحيرة

اعتمدت قبل قليل، الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، المرحلة الثانية من تنسيق القبول للصف الأول الثانوي الفني، وذلك بحد أدنى 230 درجة للثانوي الفندقي، و170 درجة الصناعي و150درجة الثانوي التجاري و142 للزراعي.

اعتماد تنسيق المرحلة الثانية في التعليم الفني بالبحيرة

ومن جهته، أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أنّ التقديم الإلكتروني للمرحلة الثانية للقبول بالصف الأول الثانوي الفني يبدأ اعتبارًا من غدًا الثلاثاء، وحتى 17 أغسطس الجاري، وذلك وفقًا للتنسيق المحدد.

رابط التقديم في المرحلة الثانية من تنسيق التعليم الفني

كما أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، في بيان، توافر مكان لجميع الطلاب بالمدارس الثانوية الفنية، مشيرًا إلى أنه سيتم التقديم على الرابط الإلكتروني للوزارة من هنا.