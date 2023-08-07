مصدر بـ«التعليم العالي» يكشف موعد إعلان تنسيق حاسبات ومعلومات 2023

يختتم مكتب تنسيق الجامعات أعمال التسجيل لرغبات المرحلة الأولى الأربعاء المقبل في تمام الساعة السابعة مساء، على أن تجتمع اللجنة العليا للتنسيق لفرز الرغبات ووضع الحدود الدنيا لكليات الطب والصيدلة والهندسة والآداب، بما في ذلك الحد الأدنى لتنسيق حاسبات ومعلومات 2023 للشعبتين العلمي علوم ورياضة.

تنسيق حاسبات ومعلومات 2023

وقالت مصادر بوزارة التعليم العالي خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن الكشف عن الحدود الدنيا لتنسيق حاسبات ومعلومات يجرى الكشف عنها عقب الانتهاء من مرحلة تسجيل الرغبات لتنسيق المرحلة الأولى 2023، خلال 72 ساعة من غلق باب التسجيل للرغبات، منوهة بأن إعلان النتيجة سيكون الأحد المقبل كحد أقصى.

تنسيق المرحلة الأولى 2023

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، أن عدد الذين سجلوا لرغبات تنسيق المرحلة الأولى تخطى الـ40 طالبا، خلال أعمال تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الأولى 2023 لتنسيق الجامعات، ووفقا للحدود الدنيا التي أقرتها الوزارة للمرحلة، وأن أعمال التسجيل تسير دون رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن.