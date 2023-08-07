بدء المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة في البحر الأحمر اليوم

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر برئاسة هشام منير وكيل وزارة التعليم، بدء المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة اليوم، وتستمر حتى 15 أغسطس الجاري، وذلك عقب اعتماد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية، من اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

تنسيق الثانوية العامة 2023 المرحلة الثانية

وكشف هشام منير عبد الغني وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، اليوم، بدء تنسيق المرحلة الثانية الثانوية العامة بالبحر الأحمر، ويستمر فتح باب التنسيق حتى منتصف شهر أغسطس الجاري.

وأكد في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ نسبة النجاح بالشهادة الإعدادية في البحر الأحمر الدور الثاني، بلغت 86%، كما بلغت نسبة النجاح بشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي المهني للدور الثاني 72.7%.

تظلمات الشهادة الإعدادية الدور الثاني

وأضاف وكيل تعليم البحر الأحمر، أنه جرى فتح تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة، بعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية المرحلة الثانية، من محافظ البحر الأحمر، لافتاً إلى تلقي تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني حتى السابع عشر من شهر أغسطس الجاري.