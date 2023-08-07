تنسيق تمريض 2023.. ومصادر تتوقع بارتفاع الحدود الدنيا

كشفت مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات، عن أنّ أعمال التسجيل لرغبات تنسيق المرحلة الأولى 2023، تسير بصورة جيدة وممتازة دون مشكلات، لافتة إلى أنّ نتيجة المرحلة سيتم الكشف عنها خلال 72 من غلق باب التسجيل لها، كما أنّ المؤشرات الأولية لتنسيق تمريض 2023 وكليات الإعلام، تُشير إلى ارتفاعها بنسبة كبيرة عن العام الماضي، بسبب إلغاء اختبارات القدرات عنهما.

تنسيق تمريض 2023

وقالت المصادر لـ«الوطن»، إنّ هناك سببين لارتفاع الحدود الدنيا لـ تنسيق تمريض 2023، أولها إلغاء اختبارات القدرات 2023، والثاني يتمثل في إلغاء التوزيع الإقليمي للكلية وخضوعها للتوزيع الجغرافي، موضحة أنّ اللجنة العليا للتنسيق ستجتمع بعد غلق باب التسجيل للمرحلة الأولى، لإعلان موعد نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023، وتحديد الأعداد المقرر قبولها بالكليات المختلفة.

تنسيق الجامعات 2023

وفي السياق ذاته، كشف السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف على التنسيق، عن أنّ أعمال تسجيل الرغبات 2023 تسير بصورة مستتمرة ومنتظمة دون رصد أي مشكلات، موضحا أنّ موقع التنسيق الإلكتروني يعمل بصورة جيدة وخلال 24 ساعة طوال أيام المرحلة ولكل مرحلة، والأربعاء المقبل هو آخر أيام عمل تنسيق المرحلة.

وأضاف رئيس قطاع التعليم، أنّ عدد الطلاب الذين سجلوا رغبات تنسيق المرحلة الأولى 2023، بلغ أكثر من 40 ألف طالب وطالبة من الشعبتين العلمي والأدبي، وأنّ قاعدة العرض والطلب وتسجيل الرغبات للطلاب هي الفيصل لتحديد الحدود الدنيا للقبول بالكليات.