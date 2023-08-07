شكري: توجد ضبابية تامة بمسار العملية السياسية المتوقفة في السودان

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إنه توجد ضبابية تامة بمسار العملية السياسية المتوقفة منذ شهور عديدة، وعدم وضوح ملامح أولية لعملية سياسية جديدة لا تستثني أحدًا تكون نابعة من الشعب وتعود للشعب، وتطرح حلولا سودانية خالصة يؤمن بها السودانيون ويتعهدون باحترامها وتنفيذها.

وأضاف وزير الخارجية، خلال كلمته باجتماع الآلية الوزارية حول السودان، أن قادة دول الجوار للسودان يتوقعون من اجتماع اليوم حلولا ومقترحات عملية وقابلة للتنفيذ، كما يتوقعون أن نتحدث جميعا بصوت واحد لتحقيق هدف واحد، وأن تتضافر وتتناغم الجهود لتحقيق هذا الهدف، ألا وهو إقناع طرفي النزاع بضرورة الوقف الفوري للاقتتال لإنقاذ ما تبقى من مقدرات السودان وشعبه العظيم، ولسنا هنا لفرض حلول أو أوضاع على أي طرف.

وأضاف «شكري»، أن القادة يتوقعون مقترحات لإجراءات فورية من جانب دول الجوار للاستجابة للأزمة الإنسانية الطاحنة بالسودان، إجراءات تضمن وصول المساعدات الإنسانية، لمستحقيها داخل السودان وخارجها بأسرع وأكفأ السبل، ويتوقعون إجراءات تعزيز من قدرة مجتمعات النازحين بدول الجوار على الصمود، واستجابة دولية سريعة وفعالة من جانب مجتمع المانحين وليس مجرد شعارات ووعود لا ترى النور.