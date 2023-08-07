الفريق أسامة عسكر يشهد مشروع مراكز القيادة التعبوي بالأسطول الشمالي

شهد الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، تنفيذ مشروع مراكز القيادة التعبوي الذي ينفذه الأسطول الشمالي، وذلك في إطار تنفيذ خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

تضمنت المراحل عرض التقارير والقرارات للقادة على كافة المستويات، حيث ظهر خلال مراحل المشروع مدى ما وصلت إليه العناصر المشاركة من استعداد قتالي عالي والمهارة في استخدام أحدث وسائل نظم القيادة والتعاون والسيطرة لتنفيذ المهام المخططة والطارئة أثناء مراحل المشروع.

ونقل الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، لكافة العناصر المشاركة بالمشروع، مشيدًا بالمستوى الراقي الذي ظهر به رجال القوات البحرية بما ينم عن استعداد قتالي عالي وتدريب مرموق أدى إلى الاحترافية في تنفيذ المشروع.

كما ناقش عددًا من القادة والضباط المشاركين بالمشروع في أسلوب تنفيذ كافة المهام المكلفين بها، وقام بفرض عدد من المواقف المفاجئة للتأكد من قدرتهم على التعامل الأمثل طبقًا للموقف أثنـاء إدارة العمليات، وطالبهم بالحفاظ على المستوى المتميز والجاهزية القتالية العالية لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم.

حضر تنفيذ المشروع الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية وعدد من قادة القوات المسلحة.