رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

رائد الفضاء سلطان النيادي يحتفي بقناة السويس من المحطة الدولية.. ماذا قال؟

كتب:

سارة ثروت
01:13 م | الإثنين 07 أغسطس 2023
رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي

رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي

نشر رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي صورا جديدة لقناة السويس من محطة الفضاء الدولية، عبر صفحته الرسمية على موقع «إكس»، صباح اليوم الاثنين، قائلا «‏هذا الممر المائي في ⁧‫مصر‬⁩ يربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، ويقرِّب المسافات بين قارات العالم منذ أكثر من 150 سنة».

 

مشاهد لدول الخليج من محطة الفضاء الدولية

كان النيادي أجرى جولة فضائية جديدة فوق دول الخليج العربي، أمس، من داخل محطة الفضاء الدولية، ونشر مقطع فيديو خلال جولته لدول الخليج، ونقلت وسائل إعلام إمارتية قوله «دول الخليج المتلألئة ليلًا من الفضاء»، فيما شملت الجولة المسائية لرائد الفضاء الإماراتي عدة دول، هي الإمارات والسعودية والعراق والبحرين والكويت وقطر وعمان.

اقرأ المزيد:

عائلة سلطان النيادي تكشف لـ«الوطن» أسرار أول رحلة لرائد فضاء عربي (خاص)

رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي ينشر صورة للقمر العملاق

الإماراتي سلطان النيادي يحتفل بعيد الأضحى في محطة الفضاء الدولية

سلطان النيادي ينشر صورة للكعبة ومشعر منى في يوم التروية من الفضاء

عيد الأب 2023 في الفضاء.. رسالة مؤثرة من سلطان النيادي: يديمك لي سندا

توثيق إعصار بحر العرب من الفضاء.. لحظات مذهلة يرصدها سلطان النيادي
بقلم سارة ثروت