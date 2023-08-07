رائد الفضاء سلطان النيادي يحتفي بقناة السويس من المحطة الدولية.. ماذا قال؟

نشر رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي صورا جديدة لقناة السويس من محطة الفضاء الدولية، عبر صفحته الرسمية على موقع «إكس»، صباح اليوم الاثنين، قائلا «‏هذا الممر المائي في ⁧‫مصر‬⁩ يربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، ويقرِّب المسافات بين قارات العالم منذ أكثر من 150 سنة».

قناة السويس.. شريان التجارة العالمية من الفضاء



هذا الممر المائي الاصطناعي في #مصر يربط بين البحر الأحمر، والبحر الأبيض المتوسط، ويقرِّب المسافات بين قارات العالم منذ أكثر من 150 سنة. pic.twitter.com/wRBEiSsyrG — Sultan AlNeyadi (@Astro_Alneyadi) August 7, 2023

مشاهد لدول الخليج من محطة الفضاء الدولية

كان النيادي أجرى جولة فضائية جديدة فوق دول الخليج العربي، أمس، من داخل محطة الفضاء الدولية، ونشر مقطع فيديو خلال جولته لدول الخليج، ونقلت وسائل إعلام إمارتية قوله «دول الخليج المتلألئة ليلًا من الفضاء»، فيما شملت الجولة المسائية لرائد الفضاء الإماراتي عدة دول، هي الإمارات والسعودية والعراق والبحرين والكويت وقطر وعمان.