عائلة سلطان النيادي تكشف لـ«الوطن» أسرار أول رحلة لرائد فضاء عربي (خاص)

سطر رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي، تاريخا جديدا من النجاح في مجال استكشاف الفضاء، بعدما أصبح أول رائد فضاء عربي يقضي أطول فترة على متن محطة الفضاء الدولية، في إطار خوضه أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، والتي من المقرر لها أن تمتد على مدار 6 أشهر.

ابن عم سلطان النيادي يتحدث لـ«الوطن» بعد 134 يوما من مهتمه في محطة الفضاء الدولية

وبعد محاولات استمرت عدة أشهر، نجحت «الوطن» في التواصل مع أحد أفراد عائلة رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي، حيث كان هناك حرص من العائلة على عدم الحديث لوسائل الإعلام، خلال الفترة الأولى لرحلته الفضائية.

وبعد مرور 134 يوما على مغادرته كوكب الأرض، تحدث راشد النيادي، ابن عم رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، لـ«الوطن»، قائلا: «ابن عمي سلطان النيادي فخر لدولة الإمارات العربية المتحدة وللعرب جميعا، حيث إنه أول رائد فضاء عربي ينفذ مهمة في محطة الفضاء الدولية لمده 6 أشهر».

راشد النيادي: سلطان كان لديه حلم «الفضاء» منذ طفولته

«هذا الإنجاز الكبير تفخر به عائلته وأقاربه، وكيف لا وقد حقق حلم مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة المغفور له باذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وحقق تطلعات دولة الإمارات.. سلطان مثل أي طفل في صغره كان لديه حلم ورأي أنه عالم فضاء، وظل يحلم ويعمل على تطوير نفسه ومهاراته، لقد كنا نحلم بعالم الفضاء ونتخيل الكواكب ونقوم بالنظر إلى السماء ونتسابق في عد النجوم»، بحسب حديث راشد النيادي، لـ«الوطن».

وأضاف «النيادي»، في أول حديث لصحيفة مصرية، عن ابن عمه: «سلطان مثل كل مواطن إماراتي، يعشق مصر ويحب شعبها الطيب الجميل، حيث إن الفضل يعود إلى المعلمين المصريين خلال فترة الدراسة لتشكيل ثقافنتا ومساعدتنا في توسيع مداركنا، كما أن والدنا الشيخ زايد رحمه الله أوصانا بمصر».

كيف يعرف سلطان النيادي مواقيت الصلاة في الفضاء؟

وكشف النيادي عن آخر تواصل بينه وبين ابن عمه، بالقول: «حدثني سلطان عن شيء غريب يشاهده يوميا وهو أن في محطة الفضاء يرون الشروق والغروب 16 مرة كل 24 ساعة».

وبسؤاله عن كيفية معرفة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي لأوقات الصلاة، قال «راشد»: «حسب المعلومة المتوفرة لدي من سلطان أنه يصلي على حسب توقيت مكة المكرمة».

يُذكر أن سلطان النيادي، حرص منذ بداية مهمته الفضائية، على التواصل مع الجمهور في العالم، عبر عدد من الاتصالات المرئية المُباشرة من على متن محطة الفضاء الدولية، ليُقدم لمحة عن طبيعة الحياة في بيئة الجاذبية الصغرى، وأهم التجارب العلمية التي يقوم بها، إلى جانب إلهام أجيال المستقبل لاستكمال مسيرة استكشاف الفضاء.