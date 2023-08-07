رئيس وزراء الأردن يدعو العمالة المصرية المخالفة لتوفيق الأوضاع

قال رئيس وزراء الأردن، بشر الخصاونة، إنّه ناقش العمل الدؤوب لمضاعفة قدرة الخط الكهربائي الذي يربط بين مصر والأردن، والتكامل بخدمات البنية التحتية ومجال الغاز، ومشروع خط النقل العربي الذي يهدف لربط أفريقيا بآسيا والعالم.

وأضاف رئيس وزراء الأردن، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنّ اللقاء تطرق للدور المهم للأشقاء في مصر، المقيمين والعاملين في الأردن، وجرى الاتفاق على الالتزام بشأن كيفية الحفاظ على الأشقاء في سياق القوانين المنظمة للعمل في الأردن، وحثهم على توفيق أوضاعهم، متابعا: «أمس اتخذنا قرارا بتنفيذ العمل بقرار مجلس الوزراء الخاص بالسماح بالانتقال بين القطاعات لشهرين إضافيين».

ودعا رئيس وزراء الأردن، العاملين من الجالية المصرية في الأردن، للاستفادة من القرار سريعا لتصحيح أوضاعهم القانونية لمن هو مخالف، مؤكدا أنّ العمالة المصرية تحظى برعاية من الأردن والحكومة الأردنية.