في ذكري وفاتها.. أعمال عرضت لدلال عبد العزيز بعد رحيلها

تمر اليوم الذكرى الثانية لوفاة الفنانة دلال عبد العزيز، إذ رحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم الاثنين 2021 بعد صراع مع فيروس كورونا، والتي قدمت خلال مشوارها الفني كثير من الأعمال الفنية، تركت بصمة في قلوب محبيها، ولكنها رحلت قبل ان تشاهد أخر أعماله الفنية.

«فرق خبرة»

وانتهت الفنانة دلال عبد العزيز قبل وفاتها، من تصوير عدة أعمال فنية، كان في مقدمتها فيلم «فرق خبرة»، الذي عرض بعد شهرين من وفاتها بتاريخ 3 نوفمبر 2021، وتدور أحداثه حول ناجي، الحالم الهادئ يخوض رحلة مفاجئة يكتشف فيها الحياة والحب والعلاقات البشرية عندما تدفعه مقابلة غير مخطط لها مع سلمى؛ إلى خوض مغامرة والهروب من مشاكله العائلية. كوميديا درامية عن مرحلة النضوج تتابع ناجي وهو يتعلم أن يتحكم في مصيره بعد أن عاش من خلال نظرة المحيطين به له.

«تسليم أهالي»

وعرض فيلم «تسليم أهالي» لدلال عبد العزيز، بعد وفاتها بعام، إذ طرح 3 أغسطس 2022، وشارك في بطولته دنيا سمير غانم، هشام ماجد، بيومي فؤاد، عبد الله مشرف، محمد أوتاكا، أحمد فتحي، جورج عزمي، عمرو وهبة، لوسي.

مسلسل «عالم موازي»

كما شاركت دلال عبد العزير في مسلسل «عالم موازي»، وانتهت من تصوير عدد كبير من مشاهده قبل وفاتها، إذ يشارك في بطولة العمل، دنيا سمير غانم وعمر وهبه وشيماء سيف ومحمد أوتاكا وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف عمرو وهبة وهشام جمال وإخراج هشام جمال.