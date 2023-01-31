صورة للراحلة دلال عبد العزيز وحفيدتها من كواليس مسلسل «الكبير أوي»

شاركت الفنانة إيمي سمير غانم، جمهورها بصورة خاصة لوالدتها الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، تستعيد من خلالها ذكريات تصوير مسلسل «الكبير أوي» وذلك عبر حسابها الرسمي على صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير إنستجرام.

وشاركت إيمي سمير غانم الجمهور بصورة لوالدتها الفنانة دلال عبد العزيز، وهي تحمل كايلا ابنه شقيقتها الفنانة دنيا سمير غانم وهم يغطيان وجههما بسبب الناموس، وعلقت: «مامي حبيبي كانت بتقعد بكايلا في تصوير الكبير أوي لما دنيا كانت بتصور».

صورة للراحلة دلال عبد العزيز في كواليس «الكبير أوي»

وتابعت إيمي سمير غانم: «وكان دايما ناموس كتير ربنا يرحمها يارب و يغفر لها. بحبك»، وتفاعل الجمهور مع الصورة بشكل كبير معلقين على إعجابهم بها، وداعين للفنانة دلال عبد العزيز بالرحمة .

يذكر أن الفنانة إيمي سمير غانم، كانت قد أنجبت مؤخرا طفلها الأول والذي أطلقت عليه اسم فادي، بناء على رغبة زوجها الفنان حسن الرداد على اسم شقيقه الراحل فادي.