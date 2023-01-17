مصير مجهول لآخر أعمال دلال عبد العزيز التليفزيونية.. تعرف على التفاصيل

ارتبطت الفنانة دلال عبد العزيز بعالم الفن، حتى الأيام الأخيرة من حياتها، إذ كانت تواصل عملها بشكلٍ دائم دون استسهال أو تكاسل، ولم يمنعها عن دخول اللوكيشن، سوى المرض.

دلال عبد العزيز، التي تحل ذكرى ميلادها اليوم الثلاثاء 17 يناير، شاركت في أعمالٍ فنية على مستوى السينما والتليفزيون، في آخر أيامها، وعُرض جميعها اتباعًا بعد رحيلها، باستثناء عمل وحيد، يواجه مصيرًا مجهولًا وهو مسلسل «عالم موازي».

تفاصيل إصابة دلال عبد العزيز في كواليس عالم موازي

كانت دلال عبد العزيز، تواصل تصوير مشاهدها في مسلسل عالم موازي، بصحبة ابنتها دنيا سمير غانم، قبيل أسابيع من شهر رمضان لعام 2020، إلا أن فيروس كورونا، أصاب عدد كبير من فريق العمل، لعلّ أبرزهم «دنيا» ووالدتها دلال عبد العزيز، ليتوقف العمل منذ ذلك الحين، لاسيما وأنّ الأوضاع سرعان ما شهدت تدهورًا كبيرًا، والتي أسفرت عن وفاة نجمي الكوميديا في مصر «سمير ودلال».

وكان من المُقرر أنّ تستأنف دنيا سمير غانم، استكمال التصوير، بعد عودتها إلى الساحة الفنية مُجددًا، إلا أنّ العمل توقف واتجهت إلى مشاريع فنية أخرى، دون إبداء أي أسباب عن التوقف أو مصير العمل، ليواجه «عالم موازي» حالة من الغموض حتى الآن.

تعرف على أبطال مسلسل عالم موازي

مسلسل «عالم موازي»، من بطولة دنيا سمير غانم، ودلال عبد العزيز، وشيماء سيف، وعمرو وهبة، ومحمد أوتاكا، وهو من إخراج وإنتاج هشام جمال.