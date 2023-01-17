رامي رضوان يحيي ذكرى ميلاد الفنانة دلال عبد العزيز: «حسك واحشنا وسمورة»

أحيا الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج «مساء dmc»، على شاشة قناة «dmc»، ذكرى عيد ميلاد الفنانة الكبيرة الراحلة دلال عبد العزيز، ووالدة زوجته دنيا سمير غانم.

رامي رضوان يحيي ذكري ميلاد دلال عبد العزيز

ونشر رامي راضون، صورة رفقة دلال عبد العزيز، عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وعلق عليها: « الدفا والطيبة والجدعنة والطاقة الإيجابية.. كلها صفات تعبر عن 1%؜ من جمالك وجمال روحك.. اللي كل حبايبك حسوها من أعمالك.. ويابخت اللي شافهم عن قرب زيي.. حِسك واحشنا حضرتك وسموره حتى لو سمعينه حوالينا معظم الوقت، عيد ميلادك في الجنة بإذن الله يا أغلى ديدي ربنا يجمعنا فيها يا رب، دلال عبد العزيز».

كما أحيا رامي رضوان، أمس، ذكرى عيد ميلاد الفنان الكبير الراحل سمير غانم والد زوجته، حيث نشر صورة رفقة وعلق عليها: «زي النهاردة كان ميلاد الأسطورة، إنسان فريد من نوعه فنيا وإنسانيا، لم أرى مثله شخص يحب الخير للجميع، ولا يذكر أحد إلا بكل خير ولم أرى مثله في الكوميديا والإبداع في الارتجال».