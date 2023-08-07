في ذكرى رحيلها.. تفاصيل آخر عمل فني لم يخرج للنور للفنانة دلال عبد العزيز

نجحت ببراعة شديدة في تقمص كل الأدوار مشحونة بموهبة فطرية وأدوات تمثيلية مميزة، ليصبح غيابها كأنه لم يكن بمجموعة كبيرة من الأعمال التي قدمتها للجمهور على مدار مشوارها الفني الذي استمر لعقود، وأصبحت طلتها على الشاشة كنسمة هواء بارد في يوم شديد الحرارة قادرة أن ترسم الضحكات وتبكي العيون لمدى صدقها وتلقائيتها الممزوجة بالموهبة.

في الذكرى الثانية لرحيل الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز والتي تمر اليوم، ما زال الجمهور يشتاق لطلة جديدة للفنانة الراحلة دلال عبد العزيز على الشاشة، خاصة أن هناك أعمال جرى عرضها بعد رحيلها من بينها فيلم «فرق خبرة» للمخرج شريف نجيب، والتي قامت فيه بدور والدة ناجي «محمد شرنوبي»، بالإضافة إلى فيلم «تسليم أهالي» للمخرج خالد الحلفاوي، الذي شاركت في بطولته مع ابنتها دنيا سمير غانم وهشام ماجد.

تفاصيل مسلسل «عالم موازي»

وعلى الرغم من عرض الأعمال التي شاركت بها بعد رحيلها تباعا، إلا أن هناك عملا وحيدا لم يعرض وهو مسلسل «عالم موازي»، وهو آخر أعمالها قبل رحيلها والذي كان يجمعها بابنتها دنيا سمير غانم، حيث أصيبت بفيروس كورونا خلال تصويره ما أدى إلى توقف التصوير وعدم عرضه في موسم الدراما الرمضانية 2021.

وكان من المقرر أن تعود دنيا سمير غانم لاستئناف تصوير المسلسل مرة أخرى بعد عودتها إلى الحياة الفنية مرة أخرى، ولكنها قررت العودة بمسلسل «جت سليمة» والذي عرض في موسم الدراما الرمضانية 2023، ليظل مصير المسلسل الأخير للفنانة دلال عبد العزيز مجهولا.