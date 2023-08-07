صور من مراحل عمرية مختلفة.. دنيا سمير غانم تحيي ذكرى وفاة دلال عبد العزيز

أحيت الفنانة دنيا سمير غانم، الذكرى الثانية لوفاة الفنانة دلال عبد العزيز والتي رحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم الاثنين 2021 بعد صراع مع فيروس كورونا.

ونشرت دنيا سمير غانم، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، مجموعة من الصور التي تجمعها بوالدتها الفنانة دلال عبد العزيز في مراحل عمرية مختلفة، وعلقت عليها بقولها: «ربنا يرحمك يا أمي و يغفر لك.. الحمد لله رب العالمين».

وتفاعل عددًا من الفنانين، مع منشور دنيا سمير غانم، منهم الفنانة رانيا محمود ياسين، والتي علقت قائلة: «الله يرحمها ويغفر لها واسكنها فيك جناته الله يصبركم علي فراقها.. أنا كنت من كام يوم بقول والله مافيش أقدر يحل محلها فنيًا.. ألف رحمة ونور عليها يارب»، فيما قالت مريم أمين: «ربنا يرحمها و يغفرلها و يعزي قلوبكم.. هي عايشه معانا.. وهتفضل في قلوبنا».