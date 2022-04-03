هشام جمال يكشف سبب تأجيل مسلسل عالم موازي لدنيا سمير غانم

تصدر سبب تأجيل مسلسل عالم موازي لدنيا سمير غانم، محركات البحث عبر الإنترنت خلال الساعات الماضية، إذ يتساءل الجمهور عن سبب تأجيل المسلسل للعام الثاني على التوالي، الذي كان من المقرر مشاركته في سباق الدراما الرمضانية 2022، وقال المنتج هشام جمال، إنه تحمل خسارة كبيرة كمنتج بسبب التأجيل كما تطرق للحديث عن الأسباب تأجيل المسلسل.

وكشف المنتج هشام جمال عن سبب تأجيل مسلسل عالم موازي لدنيا سمير غانم، في لقاء تلفزيوني على قناة «الحياة»، قائلا: إنه لم يستطع عرض المسلسل هذا العام، بسبب تغير ظروف ومتطلبات السوق في الوقت الحالي، وعدم الاعتماد عـلى مسلسلات الـ 15 حلقة، فلا يتواجد عمل آخر 15 حلقة خلال الموسم الرمضاني ليستمر العرض على مدار الشهر، مضيفا: «لم أجد أمامي سوى خيارين، الأول كان استكمال المسلسل ليكون 30 حلقة، والثاني عرض خارج السباق الرمضاني، ولكنه الخيار الأخير أمامنا».

سبب تأجيل مسلسل عالم موازي لدنيا سمير غانم

وأضاف منتج مسلسل عالم موازي: «عرض على دنيا سمير غانم أن يكون المسلسل 30 حلقة بدلا من 15 ولكنها لم تستطيع استئناف التصوير بسبب حالتها النفسية والجسدية في الوقت الحالي، وأنا مقدر ذلك بالطبع».

للعام الثاني على التوالي.. تأجيل مسلسل عالم موازي

تأجيل مسلسل عالم موازي لدنيا سمير غانم، لم يكن هو الأول هذا العام، إذ كان من المقرر مشاركته في موسم الدراما الرمضانية 2021، ولكن تم تأجيله بسبب إصابة الفنانة دلال عبد العزيز، وعدد من فريق عمل المسلسل بفيروس كورونا المستجد.

ويشارك في بطولة مسلسل «عالم موازي»، دنيا سمير غانم، عمرو وهبة، شيماء سيف وأوتاكا.