«الأعلى للجامعات» يتابع تسجيل طلاب الدبلومات والمعاهد الفنية

أكد الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، متابعته لتسجيل طلاب الدبلومات والمعاهد الفنية في الاختبارات المؤهلة للالتحاق بالجامعات.

تنسيق الجامعات 2023

وأشار الدكتور مصطفى رفعت إلى أنه في ضوء موافقة المجلس الأعلى للجامعات في جلسته المُنعقدة يوم السبت الموافق 29 يوليو 2023، فتح باب التسجيل في اختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية، والتي بدأت بالفعل يوم الثلاثاء الموافق 1 أغسطس الجاري للطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات، والمدارس الثانوية الفنية نظام الخمس سنوات، والمعاهد الفنية نظام السنتين بعد الثانوية، للقبول بكليات «التجارة - الهندسة - الحقوق - الزراعة» في الجامعات الحكومية للعام الجامعي 2023 - 2024، موضحًا أنّه سيتم غلق الموقع الإلكتروني للتسجيل قبل موعد الاختبارات بـ5 أيام.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023

وأوضح أمين المجلس الأعلى للجامعات أن الطلاب الراغبين في التقدم للاختبارات، يُمكنهم معرفة كافة المعلومات والتفاصيل حول كيفية التقدم للاختبارات، ومواعيد الاختبارات، والمواد الدراسية التي سيُجرى فيها الاختبار، وتحميل المادة العلمية، من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات.