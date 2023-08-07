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تدشين نظام إلكتروني جديد لتسهيل إجراءات المعادلة للجامعات الخاصة والأهلية

كتب:

أحمد أبوضيف
01:58 م | الإثنين 07 أغسطس 2023
وزير التعليم العالي

وزير التعليم العالي

استعرض الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، حول تدشين نظام إلكتروني جديد لتسهيل إجراءات المعادلة للجامعات الخاصة والأهلية والمعاهد العليا، وذلك في ضوء اهتمام الوزارة بالتحول الرقمي؛ بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة، وتيسير الإجراءات الخاصة بالمعادلات.

توفير الوقت والجهد على الطلاب

وأوضح الدكتور مصطفى رفعت أن النظام الإلكتروني الجديد لمعادلة الجامعات الخاصة والأهلية والمعاهد العالية يأتي في إطار جهود المجلس الأعلى للجامعات لتقديم كافة الخدمات في صورة إلكترونية؛ حرصًا من المجلس على توفير الوقت والجهد على الطلاب، وفي نفس الوقت، تتماشى هذه الجهود مع سياسة الدولة المصرية في تشجيع الاستثمار في التعليم، موضحًا أن رقمنة دورة العمل في الجهات الخاصة هي مرحلة أولى، يتبعها مرحلة أخرى لباقي الجهات الأكاديمية والجامعات الحكومية.

تسهيل إجراءات المعادلة

وأوضحت الدكتورة سحر أنور، مدير عام الإدارة العامة لمعادلة الجامعات الخاصة والأهلية والمعاهد العليا بالمجلس الأعلى للجامعات، أن النظام الإلكتروني الجديد يُسهل إجراءات المعادلة، ويُمكن للطالب التقديم على هذا النظام من خلال الرابط  المخصص لذلك، حيث تم تحميل جميع المستندات اللازمة، وكافة اللوائح الداخلية، وإتاحة الإمكانيات المادية والبشرية الخاصة بهذا الموقع، حيث يتم إحالة الموضوعات إلى لجان القطاع المختصة، وتيسيرًا على الجامعة، يتابع كل مسئول الموضوعات الخاصة بالجامعة، وخط سيرها، حتى يتم الانتهاء منها من خلال هذا النظام.

 

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.