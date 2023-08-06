النائب أيمن محسب: الحوار الوطني فتح الطريق أمام نقاشات النظام الانتخابي

قال النائب أيمن محسب، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن فكرة التطور القائم بين القوى السياسية في النقاشات حول أفضل اختيار للانتخابات البرلمانية بين القائمة النسبية والمطلقة أمر مميز لم يحلموا به خلال العهود السابقة.

تعدد الرؤى السياسية

وأضاف «محسب»، خلال حواره ببرنامج «من مصر»، مع الاعلامي عمرو خليل، على قناة «سي بي سي»، «مكناش نحلم نشوف هذه الأطروحات في لحظة من اللحظات لولا الحوار الوطني، ولم نكن لنصل لهذه المرحلة من نقاشات النظام الانتخابي، والحوار الوطني أعطى هذه الفرصة».

القائمة المطلقة

وتابع: «هذه المرحلة لا مساس فيها بالدستور وعشان نحقق بنود الدستور من خلال إجراء الانتخابات البرلمانية نرى أن القائمة المطلقة هي البديل الآمن وإقامة الائتلافات تضمن تمثيل الأحزاب الصغيرة في البرلمان، بينما القائمة النسبية لا تضمن تمثيل الأحزاب الصغيرة ولما نقدم قائمة مطلقة نقدم أفضل كوادر على رأسها».