رئيس أكاديمية النقل البحري: قناة السويس الجديدة من أنجح المشروعات وأثبتت أهميتها

قال الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكادمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إن مشروع قناة السويس الجديدة أثبت أنه أحد أنجح المشروعات في مصر والعالم، لما حققه من عائد كبير للدخل القومي المصري.

وأضاف «عبد الغفار» في تصريحات خاصة على هامش انطلاق ورشة جامعة الدول العربية بالتعاون مع الأكاديمية وهيئة قناة السويس لتوطين صناعة النقل البحري، أن الهيئة قادرة على التعامل مع أصعب المواقف وإثبات مهارة العاملين فيها.

وتابع: «أنا سعيد بوجودي في رحاب قناة السويس، الشريان العالمي وممر الخير لمصر والعالم، وسعيد بالوصول إلى هذه المناقشة، وبحث أساليب تطوير صناعة النقل البحري في المنطقة العربية كاملة».

عبد الغفار: تطور النقل البحري تأثر بالذكاء الاصطناعي

وقال «عبد الغفار» خلال كلمته، إن المنطقة العربية حباها الله الموقع الفريد لتتوسط طريق التجارة من الشرق إلى الغرب، وهو ما يميزها عن باقي المناطق في القارتين الأفريقية والآسيوية.

وأضاف أن العالم شهد تطورا كبيرا في مجال صناعة السفن، باعتبارها العمود الأول لحركة التجارة العالمية، خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي، وهو ما أدركته الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وتعمل عليه بضرورة تضمين هذه المجالات التكنولوجية الحديثة في الجامعات المصرية والعربية.

مشاركة عربية في الورشة

ويشارك في الورشة وفود رفيعة المستوى من الدول العربية المشاركة، تضم سفراء وممثلي وزارات النقل بالدول المشتركة، وممثلي اتحاد الغرف العربية، ونخبة من الشخصيات الفاعلة في قطاع النقل البحري العربي لمناقشة رؤية وتجارب الدول العربية ومؤسساتها ودور الاتحادات العربية والوطنية العاملة في مجال صناعة وإصلاح وبناء السفن وأهم خطط التطوير المستقبلية، على أن تطرح الورشة في جلستها الختامية مجموعة من النتائج والتوصيات التي تصبو لخلق تعاون عربي مشترك لدعم مجال صناعة وإصلاح وبناء السفن.