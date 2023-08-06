كاتب صحفي: قناة السويس بمثابة قدس أقداس المصريين.. لهم 120 ألف جد فيها

قال الكاتب الصحفي أحمد رفعت، إن قناة السويس تعد بمثابة قدس أقداس المصريين، مردفا: «المصريون لهم 120 ألف جد في هذا المكان»، ومن ثم تاريخ الشعب المصري وجهوده ونضاله وكفاحه في هذا المكان المقدس، الذي حافظ عليه الآباء والأجداد حتى اليوم وحفر قناة السويس الجديدة في 2015.

معجزتان لقناة السويس

وأضاف «رفعت»، خلال مكالمة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»، أنه حدثت معجزة بشأن قناة السويس، المعجزة الأولى بأن الشعب المصري جمع مبالغ حفر قناة السويس الجديدة في أيام، والمعجزة الثانية هي إنجازها في عام واحد.

وأشار إلى أن الشعب الذي حفر القناة، وأنشأ السد العالي، وانتصر في حرب أكتوبر، قادر على أن يعود مجددا بعد انقطاع طويل ويحقق معجزات.

عبور 8.2 مليار طن بضائع من القناة

وأوضح أنه منذ 2008 إلى 2014، عبر عبر قناة السويس 6.2 مليار طن بضائع، بينما في الست سنوات التي تلتها، أي من 2014 وحتى 2022، عبر القناة 8.2 مليار طن بضائع أي 2 مليار طن فارق، وهي أرقام قياسية.