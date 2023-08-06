أستاذ اقتصاد: قناة السويس من أهم مصادر دخول العملة الصعبة لمصر

قال الدكتور محمد عنبر، أستاذ الاقتصاد، إن قناة السويس واحدة من أهم المصادر التي يعول عليها في دخول العملات الصعبة إلى مصر، وكثير من التقارير تفيد بأنه في بعض السنوات تكون قناة السويس هي المصدر الثالث لدخول العملات الصعبة وأحيانا تكون المصدر الثاني.

أهمية قناة السويس

وأضاف «عنبر»، خلال مكالمة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»، أن أهمية قناة السويس تنبع من أمر آخر، بكونها المصدر الأكثر استقرارا، بحيث أنه في توقيتات معينة كانت تحويلات المصريين العاملين بالخارج لم يكن يعول عليها، كما أنه في الفترات التي تعرضت فيها الدولة لمجموعة من الصدمات الخارجية ما تؤثر في السياحة فكان التعويل على قناة السويس.

تطويرها أولوية عالمية

وأشار إلى أن قناة السويس باتت تشكل أهمية ليس فقط للدولة ولكن العالم، ومن ثم بقاء وتطوير هذه القناة ليست أهمية أو أولوية مصرية ولكن على الصعيد العالمي، باعتبارها واحدا من أهم الممرات العالمية وحيز كبير يصل إلى ثلث الحاويات التي تمر حول العالم.