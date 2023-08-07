أول ظهور للفنانة مي كساب بعد وفاة والدها (صور)

ظهرت الفنانة مي كساب منذ قليل في المؤتمر الصحفي لانطلاق الموسم الخامس للمسلسل الإذاعي «ولا في الأحلام»، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

ظهور مي كساب

وحرص أبطال العمل على الحضور وكان في مقدمتهم الفنانة مي كساب والذي يعتبر أول ظهور لها بعد وفاة والدها، إذ ظهرت بملامح حزينة مرتدية ملابس سوداء.

وحضر الفنان سامح حسين، والفنان خالد سرحان وغيرهم من صناع العمل، وقالت مي كساب خلال حديثها بالمؤتمر الصحفي: «كل الشباب عندهم حاجة حلوة يقدموها لبلدهم، أنا كنت مبسوطة جدًا بفكرة إبداع لأن مصر طول عمرها مليانة بالمواهب والإبداع».

وأضافت:«وكان هدفنا أن الشباب يلاقي فرصة، وبشكر الدكتور أشرف صبحي على إتاحة الفرصة دي».

وفاة والد مي كساب

يذكر أن والد مي كساب توفى يوم 23 يوليو الماضي، وحرص عدد كبير بالحضور أبرزهم أحمد أمين، محمد الغيطي، عصام السقا، منة فضالي، دعاء حكم، ميرفت أمين، حمادة هلال، أشرف زكي، هالة صدقي، صلاح عبد الله، ريهام عبد الغفور.