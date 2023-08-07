محافظ الشرقية يعتمد نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية

اعتمد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2022/ 2023، بنسبة نجاح 84.62%.

عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات

ومن جانبه، أوضح المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم، أنه تقدم لامتحان الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة لهذا العام 20197 طالبا وطالبة، حضر منهم 17978، ونجح منهم 15213 طالبا وطالبة.

نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية المهنية

واعتمد محافظ الشرقية نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 98.40%، حيث تقدم للامتحان 285 طالبا وطالبة، حضر منهم 250، ونجح منهم 246 طالبا وطالبة.

كما اعتمد المحافظ نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادتين الإعدادية للصم، والإعدادية النور للمكفوفين، بنسبة نجاح 100% لكل منهما.

وهنأ محافظ الشرقية الناجحين وطالبهم ببذل مزيد من الجهد والاستذكار المستمر لتحصيل أعلى الدرجات، وتحقيق النجاح المشرف لهم ولذويهم متمنياً لهم التوفيق وتحقيق ما تصبو إليه نفوسهم مؤكداً أنه بالعلم تتقدم الأمم وترتقي الشعوب.

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