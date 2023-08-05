نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني 2023 محافظة أسوان.. برقم الجلوس

يبحث الطلاب عن نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني 2023 محافظة أسوان، بعد اعتمادها من قبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بحضور عبد الكريم لطفي، مدير مديرية التربية والتعليم بنسبة نجاح بلغت 72.9%.

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني 2023 محافظة أسوان

وبعد أيام من اعتماد نتائج الشهادة الإعدادية في أسوان للدور الثاني ستكون متاحة بالاسم ورقم الجلوس، بجانب نتائج الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع التي اعتمدها المحافظ بنسبة نجاح 100% على الرابط من هنا.

ووجه اللواء أشرف عطية، المسؤولين في التربية والتعليم، بإتاحة نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني 2023 محافظة أسوان لجميع المواد الدراسية على مستوى الإدارات التعليمية في المراكز والمدن، بهدف التعامل مع السلبيات وتعزيز الإيجابيات، لتحقيق نتائج أفضل في السنوات القادمة.

محافظ أسوان يؤكد أهمية التحضير للعام الدراسي الجديد

أكد المحافظ أهمية التحضير للعام الدراسي الجديد 2023/2024، من خلال تشكيل لجان تفتيشية من مديرية التربية والتعليم لزيارة جميع المدارس، والتأكد من استعدادها لاستقبال العام الجديد، ويشمل ذلك إجراء الصيانة اللازمة لتجنب أي مشاكل أو نقص، بالإضافة إلى إنهاء آلية التحويلات للمعلمين والطلاب لضمان الاستقرار في العملية التعليمية.

أشار عبد الكريم لطفي إلى أن عدد المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية العامة واللغات للدور الثاني بلغ 6484 طالبا وطالبة، ونجح منهم 4726 طالبا وطالبة، بينما كان هناك 19 طالبًا وطالبة متقدمين لاجتياز امتحانات الشهادة الإعدادية المهنية للدور الثاني، ونجح منهم 11 طالبًا وطالبة.